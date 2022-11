«Fleishman is in trouble»: que vaut cette mini-série où Jesse Eisenberg («The Social Network») et Claire Danes («Homeland») jouent un couple qui a explosé?

La vie n’est un long fleuve tranquille pour personne, on ramasse tous des coups durs qu’il faut encaisser et soigner. C’est en substance le message de l’histoire de Toby Fleishman, à la base personnage central du premier roman de la journaliste Taffy Brodesser-Akner, « Fleishman is in trouble » (« Fleishman a des problèmes »), qui en fait une mini-série dont elle est la showrunneuse. Avant Disney + chez nous, la chaîne FX et le service de streaming Hulu viennent de la lancer outre-Atlantique, et voici comment on a trouvé cette chronique douce-amère bien de notre époque, où on tombe d’abord sur ce Toby Fleishman, incarné par Jesse Eisenberg, alors qu’il est au plus bas, et au plus mal…

En effet, il vient de divorcer de Rachel (Claire Danes), avec qui il est resté quinze ans et a fait deux enfants, une fille, Hannah, 11 ans, et un fils, Solly, 9 ans. Au lendemain de leur séparation, il a emménagé dans un appartement d’une tour de Manhattan et il n’a plus aucun repère. Professionnellement, il a très fort mené sa barque puisqu’il est médecin – hépatologue pour être précis – et gagne, comme il le balance en voix off, 300 000 dollars par an. Mais cette rupture l’a laissé KO et dépressif, état dont il tente de s’échapper en surfant sur les applications de rencontre, en se masturbant plusieurs fois par jour et en s’envoyant en l’air avec la première venue. Ou presque…

Asphyxié par la solitude – il a la garde alternée de ses enfants –, il reprend contact avec deux amis du passé. Il y a d’abord Libby (Lizzy Caplan, une ex de Matthew Perry), qu’il n’a plus revue depuis son mariage à elle. « Je dois t’avouer que je déteste Rachel », lui dit-elle. Et puis il y a le dynamique Seth (Adam Brody), qui veut l’emmener à des cours de yoga pour lui changer les idées. Ces trois-là se retrouvent souvent pour pique-niquer à Central Park. Ils discutent de la vie et donnent un cachet authentique à ce récit au parfum existentialiste qui va fatalement parler à des milliers de gens… Mais sans les écraser !

Dès le deuxième des huit épisodes, un fait étrange se produit : Rachel a disparu de la circulation… Personne ne sait où elle est, pas même ses enfants. À partir de là, Brodesser-Akner conduit le spectateur à la source de son histoire d’amour avec Toby. On voit exactement comment ils se sont rencontrés et ont « cliqué » directement. On voit leur emménagement, et le premier accouchement, atroce, de Rachel, suivi de sa dépression post-partum. Puis on les voit commencer à s’éloigner l’un de l’autre, à se disputer et entamer une thérapie de couple. Car Rachel est devenue très carriériste et de plus en plus… hystérique et gueularde. Un aspect qu’elle a longtemps pratiqué dans une série pourtant très différente : « Homeland ». Bref, elle n’est pas exactement un modèle de sympathie, et hausse même le ton avec Toby, dans leur cuisine alors que leurs amis les attendent, attablés, dans leur salle à manger. Au cours de ce même dîner, elle comprend mal une question et cite un certain Sam Rothberg comme un homme qui lui plaît… Elle a travaillé avec lui et, rétrospectivement, Toby percute : c’est avec lui qu’elle est !

Et comme il n’a toujours pas fait son deuil de leur relation, il plonge encore plus dans le noir, il l’imagine en train de faire l’amour avec Rothberg partout dans leur ancien lieu de vie commune, et s’en va chercher du réconfort dans les bras d’une de ses maîtresses. À ce propos, on signalera que les scènes de sexe se veulent ici aussi réalistes que le reste. Donc attention à ne pas mettre « ça » sous n’importe quelle paire d’yeux.

Même si la narration s’étire inutilement par moments, ce qui est souvent le problème avec les livres qui « doivent » devenir des séries de six, sept heures, cette fiction montre un type finalement banal – et pour ça, Eisenberg est parfait – qui traverse une crise finalement très banale. Car de nos jours, et sauf exceptions, bien sûr, il n’y a que dans les contes de fées que les couples restent ensemble jusqu’au bout et ne donnent pas des coups de canif à « leur contrat ». Car oui, comme Seth, la série questionne aussi la monogamie, qui pourrait bien être un fantasme. Ce sera à vous de voir.

Nous avons recueilli les propos de, notamment, Taffy Brodesser-Akner, Jesse Eisenberg et Claire Danes, que nous vous proposerons lorsqu’arrivera la mini-série sur Disney +.