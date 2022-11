Quelque 150 étudiants manifestent à Bruxelles contre la précarité étudiante (vidéo)

Selon la Fédération des étudiants francophones (FEF) à l’origine de l’action, plus de 80.000 étudiants -soit près d’un étudiant sur trois en Wallonie et à Bruxelles- connaissaient déjà des difficultés avant la crise sanitaire de 2020.

Avec la crise énergétique et la flambée de l’inflation qui a suivi, ce nombre a encore augmenté depuis, et ce sans réaction énergique des pouvoirs publics, dénoncent les étudiants qui réclament à présent des « mesures structurelles fortes et efficaces ».