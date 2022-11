La grande entrée de la langue picarde à l’université

Les candidats pour enseigner le picard dans les écoles et les collèges volontaires des Hauts-de-France sont pour le moment une majorité de femmes de l’académie d’Amiens, mais l’académie de Lille est aussi représentée. Certains stagiaires ont fait le déplacement jusqu’à Amiens de Montreuil dans le Pas-de-Calais ou de Hirson au nord de l’Aisne. Cette nouvelle formation universitaire est soutenue par les deux rectorats, dans la continuité de la reconnaissance fin 2021 de la langue régionale par l’État. « La rapidité de la mise en place de ce DU est d’ailleurs à souligner. Même si cela fait des années qu’en Picardie nous attendions un hochement de menton ministériel », souligne Jean-Michel Éloy, professeur émérite en linguistique et responsable scientifique et pédagogique de la formation.

« Le picard était déjà proposé en option pour les étudiants en langues, désormais on propose avec ce DU, un contenu de haute tenue scientifique et à visée didactique avec les méthodes de transmission pour les futurs enseignants de la matière », prolonge Véronique Dominguez-Guillaume, doyenne de l’UFR de lettres, professeure et directrice de la formation.

Les stagiaires volontaires suivront par an huit cours de trois heures les mercredis après-midis et, pendant les vacances scolaires, deux grandes journées continues de six heures. Le quatrième cours, mercredi 16 novembre, a été dispensé par le Lillois Alain Dawson, docteur en linguistique et spécialiste en phonologie.

Apprendre le picard pour ensuite le transmettre, c’est d’abord se décomplexer face à une langue régionale longtemps moquée. Combien de gens comprennent le picard, en affirmant ne surtout pas le parler, comme on se pincerait le nez... La popularisation plus sympathique du ch’ti, le nom du picard dans le Nord et le bassin minier, participe à cette fin toute progressive d’un certain mépris. « La démarche scientifique et la mise à distance permettent d’éteindre un certain nombre de préjugés sur cette langue », appuie Véronique Dominguez-Guillaume.

Véronique Dominguez, doyenne de l'UFR de lettres et directrice de la formation en picard. (Photo Manon Cruz) - CPI

Le cours du jour sur le picard est d’abord consacré à l’historique de la langue régionale, avant la graphie. Et l’enseignant Alain Dawson commence sa démonstration par la présentation d’un texte remontant au IXe siècle et composé de plusieurs expressions et mots picards, comme « niule cose » (nulle cause) et « diaule » pour diable. « Les premières écritures en picard sont des transpositions des habitudes graphiques en latin », expose le professeur.

Cadette des étudiants, Élea Laine, professeure documentaliste, témoigne de son intérêt pour cet enseignement. « J’ai découvert l’option picard en licence de lettres et j’anime déjà une option auprès des 6e du collège Jules-Ferry de Conty. Je veux me perfectionner dans l’enseignement », confie la jeune femme de 22 ans.

Le « doyen » du groupe est Claude Morey, retraité de la RATP de 61 ans, domicilié à Pontarmé (Oise) au sud de Senlis. « Ma famille est originaire de Villers-Bocage et enfant, dans les années 1960, je passais mes vacances chez mes grands-parents maternels. Mon grand-père parlait picard et j’adorais. Je veux élargir mes connaissances, pour faire partager notre langue régionale auprès de mes petits-enfants et de mes amis », évoque Claude Morey.