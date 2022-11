«À peu près Othello d’à peu près Shakespeare», 13 jeunes de Molenbeek réinterprètent la célèbre pièce

Ils ont dans la vingtaine, sont aux études ou travaillent, viennent de Molenbeek et des environs. Ils ont chacun leur univers propre, ne veulent pas tous devenir comédiens mais ont décidé de s’associer pour un projet théâtral ambitieux. Pendant plus d’un an, ils ont expérimenté, questionné et réinterprété Shakespeare et une de ses plus célèbres pièces. Du 25 au 27 novembre, ils proposeront leur version revisitée et actualisée d’« Othello ». Ça s’appelle « À peu près Othello, d’à peu près Shakespeare » et c’est à l’initiative de Ben Hamidou et de l’ASBL Smoners.