Site emblématique du circuit du souvenir, le Trou de mine a besoin d’aide

Car le cheminement en bois, long de 270 mètres et installé pour le centenaire de la Grande Guerre afin de rendre la visite plus agréable et sûre, est fatigué : certaines lattes sont pourries, parfois brisées en deux. Contacté par mail, Richard Dunning explique ne pas avoir le choix : il faut refaire la passerelle, les travaux ne sont pas une option.

Il est l’un des sites emblématiques du circuit du souvenir au Pays du coquelicot. Là où débutent chaque 1er juillet les commémorations de la bataille de la Somme, à 7 h 28 précisément. Le Trou de mine de La Boisselle, ou Lochnagar crater dans la langue de Shakespeare, énorme cratère de 91 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur (résultat de l’explosion de 30 tonnes d’explosif le 1er juillet 1916, à 7 h 28), voit passer chaque année des milliers de touristes, français et étrangers. Propriété d’un Anglais, Richard Dunning, il est le seul site privé des sites de mémoire. Mais aujourd’hui, le site a besoin d’aide.

« Nous n’avons pas d’alternative, pour assurer la sécurité des visiteurs mais aussi pour offrir une expérience unique et mémorable ». C’est l’avenir du site et le devoir de mémoire qui sont en jeu.

Le chantier a déjà commencé. Dix mètres du cheminement ont été remplacés. Et une partie de l’ancienne structure en bois, dans la continuité de ce qui a déjà été fait, a été retirée pour être à son tour remplacée. La zone est condamnée, cerclée par des banderoles rouges et blanches pour éviter que les touristes n’y passent, au risque de se blesser.

Richard Dunning est plutôt satisfait de l’avancée des travaux. « Nous avons fait appel à un excellent constructeur français local, Arnaud Delescluse, qui a fait un superbe travail. » Mais il reste encore énormément à faire. Et des difficultés s’ajoutent. Richard Dunning indique en effet que « malheureusement le bois résistant que nous devons utiliser est devenu incroyablement cher (et beaucoup plus difficile à obtenir). Nous avons désespérément besoin de fonds supplémentaires pour poursuivre et terminer les travaux d’ici le printemps 2024. » Le propriétaire du Lochnagar crater a fait les comptes : le coût du chantier s’élève à « plusieurs dizaines de milliers d’euros ».

D’où l’appel aux dons. Richard Dunning a entamé des démarches pour rapatrier en France l’association (basée en Angleterre) et pour ouvrir un compte en France, indispensable pour lever des fonds. Pour gagner en rapidité et efficacité, le propriétaire étant le plus souvent en Angleterre, c’est Rebecca Prissette (Anglaise naturalisée française et installée à Mesnil-Martinsart), qui s’occupe de ces démarches.