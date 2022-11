La première assemblée citoyenne d’Anderlecht se met en place à Cureghem

Lancé à l’été 2021, le projet a débuté avec une grande enquête en ligne à laquelle plus de 1300 habitants du quartier ont pris part. Le Collège est ensuite allé à leur rencontre afin d’échanger sur les résultats de cette enquête et définir des priorités.

« Le projet Megafon, ma voix pour mon quartier est plus que jamais l’occasion pour les citoyens de participer activement à l’évolution des pratiques démocratiques dans notre commune. Cette première assemblée de quartier est un véritable test pour nous. Si l’expérience est concluante, nous pourrions alors réfléchir à la pérennité de cette assemblée citoyenne. Cela représente la direction vers laquelle nous souhaitons aller, pour plus de transparence envers nos citoyens et plus de projets construits avec et pour les habitants » explique Jérémie Drouart (Ecolo), échevin de la Participation.