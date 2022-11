Le plus gourmand, le plus susceptible, le plus créatif…: Adelina et Benjamin, les amoureux du «Meilleur pâtissier», se dévoilent (vidéo)

On vous le révélait ce mercredi en exclusivité, Adelina, la Belge du « Meilleur Pâtissier » a trouvé d’amour sous la tente de l’émission. Avec Benjamin, ils ont décidé de révéler leur idylle, en couverture du Ciné-Télé-Revue actuellement en vente.

Pour l’occasion, nous avons rencontré les deux pâtissiers. Qui est le plus gourmand ? Qui est le plus créatif ? Qui est le plus technique ? Lequel des deux est le moins susceptible ? Qui est le plus amoureux ? Adelina et Benjamin répondent à ces questions dans la vidéo ci-dessus.