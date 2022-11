Notre coup de cœur culturel: «5 Feumes su l’dos!», à voir au Théâtre Marignan à Charleroi

Pendant deux heures, 16 comédiens d’Èl Bwèsse à Tèyâte amuseront le public dans une comédie mise en scène et adaptée en wallon carolo par Victor Gravy, tirée de la pièce « Recherche femme désespérément » de Vincent Durand. Rémy Dupuis (joué par Wesley Mayence) est presque ruiné et ne tient pas à ce que cela se sache. Ce dernier parvient à inviter son banquier, à qui il compte emprunter une grosse somme d’argent, à un repas, suivi d’une partie de bridge avec leurs épouses. En fait, Rémy n’est pas marié et c’est le moment que choisit Sophie, sa petite amie, pour le quitter. Affolé, le jeune homme tente de contacter une de ses nombreuses amies afin qu’elle tienne le rôle de sa femme pour la soirée, mais toutes lui raccrochent au nez. En désespoir de cause, Rémy contacte une agence de call girls…

« Une femme ça va, deux : bonjour les dégâts ! Si le dicton s’arrête de compter à deux, c’est pour une bonne raison… Une de plus et c’est la cata ! Alors, imaginez ène miètte les rûses que va avoir le pauvre djondu qui va se retrouver avec cinq feumes su l’dos ! Attention au départ ! », signale Victor Gravy. Toujours avec des spectacles qui réunissent une large distribution, la troupe carolo s’était déjà illustrée précédemment avec « El bourjwès djintilome », une adaptation libre de la célèbre pièce de Molière, « El tin des cèréjes » (sur les luttes ouvrières au 19ème siècle) ou encore « Sin tambour ni trompette ». Une équipe au grand cœur aussi puisque, durant la pandémie, El Bwèsse à Téyâte circulait à bord de la « Wallomobile », une remorque festive qui apportait du bonheur à des personnes en maisons de soin et de repos du CPAS, en situation de handicap dans plusieurs services résidentiels, ainsi que dans quelques quartiers de Charleroi.