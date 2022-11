Le chômage continue à diminuer légèrement en Wallonie

Fin octobre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) en Wallonie comprenait 119.518 personnes à la recherche d’un emploi demandeuses d’allocations (887 personnes de moins qu’il y a un an, -0,7%) et 44.383 jeunes en stage d’insertion professionnelle. La hausse est ici de 21,5% (soit 7.849 personnes de plus inscrites). Pendant la crise du Covid, beaucoup de jeunes ont dû ou voulu postposer leur entrée sur le marché de l’emploi (redoublement ou poursuite d’une année supplémentaire), explique le Forem.

Parmi eux, 52% sont des hommes, 21% sont âgés de moins de 25 ans et 24% ont 50 ans et plus. En outre, plus de quatre demandeurs sur dix (42%) sont, au plus, diplômés de l’enseignement secondaire du 2e degré, 27% sont inoccupés depuis moins de six mois et 43% depuis deux ans et plus.

Le taux de la demande d’emploi en Wallonie est donc de 13,3%. L’année dernière, après huit mois successifs de baisse, le taux de la demande d’emploi s’était établi à 12,2% en octobre 2021.