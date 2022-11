Mohamed Dahmane, accusé du meurtre de Mégane Tamburrini à Droixhe, révèle son homosexualité au quatrième jour de son procès

Selon Me Croisier, le dossier de procédure comporte des indications qui révèlent l’homosexualité de son client, mais elles n’ont pas été exploitées. «Le déclarer à ce stade de la procédure est indispensable avant la réflexion des jurés. L’homosexualité est toujours une infraction pénale en Algérie, le pays de Mohamed Dahmane. Cela demande pour lui un courage énorme de le révéler en audience publique», a indiqué Me Croisier.

Mégane, une femme avec le cœur sur la main

Les enquêteurs ont présenté aux jurés les synthèses de leur enquête de moralité. Dans le portrait réalisé de la victime, ils ont relevé qu’elle était l’ainée de trois filles, qu’elle a perdu le contact avec son père vers l’âge de 14 ans et que son beau-père est devenu sa balise. Vers 15 ans, après la séparation de sa mère et de son beau-père, elle a perdu ses repères et a décroché sur le plan scolaire. Mégane Tamburrini a eu deux enfants, à 16 et 19 ans. Mais elle avait adopté un mode de vie décousu et peu responsable. Elle avait rencontré son dernier petit-ami en 2019 et vivait une relation fusionnelle. Mais le couple dormait dans des squats.

Mégane Tamburrini a été décrite comme une jeune femme qui avait le cœur sur la main, enjouée, rieuse, blagueuse, polie, gentille et prête à rendre service. Elle avait des facultés à écouter les gens et se confiait facilement. Elle avait un caractère influençable, se laissait facilement entraîner et avait tendance à fuir ses responsabilités. Son mode de vie avait changé quand elle avait fréquenté de plus en plus souvent des personnes en situation précaire.