Une vingtaine d’ONG appellent à nouveau la Belgique à sortir du TCE

Une cinquantaine de militants se sont rassemblés devant le cabinet de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten, avant de remettre à un de ses représentants une lettre ouverte signée par 17 organisations de la société civile. Membres de syndicats, d’Amnesty International, de Greenpeace, des Grands-parents pour le climat, de Youth for Climate ou encore d’Entraide et Fraternité ont scandé différents slogans. Des «Exit ECT, send it back to history» ou «Le Jurassique c’est fini, le TCE aussi», entre des chants appelant le Premier ministre De Croo à valider la sortie du pays du Traité, ont résonné devant la Tour des Finances entre deux bourrasques.

Entourés par cinq dinosaures, venus mettre en garde l’humanité contre son extinction, des représentants de la CSC, d’Entraide et fraternité et de la Fédération des Services sociaux (FDSS), ont répété tout le mal qu’ils pensaient du Traité, qui a déjà été quitté ou est en passe de l’être par sept pays européens, dont la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie.

«Ce traité est un obstacle à la mise en œuvre de politiques environnementales et sociales», a dénoncé Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la FDSS. Principale cible des militants pour la justice sociale et climatique: la clause d’arbitrage investisseur-État (ISDS), qui, même légèrement balisée dans la modernisation proposée du Traité, donne toujours trop de pouvoirs aux multinationales du secteur de l’énergie, selon les militants.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité en 1998, 151 plaintes ont été déposées par des entreprises contre des États, «jamais aucun autre traité n’a généré autant de plaintes en arbitrage», a soulevé Renaud Vivien (Entraide et Fraternité). «Les entreprises se servent du TCE pour générer des profits illégitimes», qui pourraient être utilisés pour lutter contre le changement climatique, estime-t-il. Et la Belgique est également menacée d’être attaquée. «Il est temps de prendre cette menace au sérieux et de sortir de ce Traité.»