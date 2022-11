Vous n’avez pas reçu la prime chauffage de 100 euros? C’est le dernier jour pour la demander!

La prime chauffage de 100 euros était versée automatiquement à tous les particuliers via leur contrat d’électricité. Le processus d’automatisation se basait sur un échange de données entre le SPF Economie, les fournisseurs et le Registre national. Un processus qui n’était pas à l’abri de quelques couacs. Conséquence : certains citoyens qui y avaient droits ne l’ont pas reçue.

Avant de compléter le formulaire, vérifiez toutefois qu’aucune réduction de 100 euros n’a été appliquée sur vos factures entre le 15 avril et le 31 juillet 2022.

Le SPF Economie rappelle également les bénéficiaires : « La prime chauffage de 100 euros est attribuée une seule fois aux familles disposant, au 31 mars 2022, d’un contrat de fourniture d’électricité résidentiel », peut-on lire sur le site. « Ce contrat doit donc concerner votre domicile principal et l’électricité doit être destinée à votre usage propre et non à des activités commerciales ou professionnelles. »