Une campagne pour aider les Bruxellois à payer leurs factures: «Avec l’explosion des prix, de plus en plus de ménages sont en difficulté»

Vous n’arrivez plus à payer vos factures ? Vous ne savez plus quoi faire ? Des services de médiation de dettes existent à Bruxelles. Peu connus, ils offrent pourtant un accompagnement spécialisé, gratuit et sans jugement à tout Bruxellois dans le besoin. C’est ce que cherche à rappeler la campagne de prévention du surendettement tropdedettes.be. Toujours plus de Bruxellois touchés Le surendettement touche de nombreuses personnes en Région bruxelloise. La cause principale ? Les revenus des habitants sont trop faibles pour couvrir leurs besoins vitaux. « Ce constat était déjà fait avant la crise mais il s’est amplifié avec la hausse des prix », explique Pamela Ciselet, une des responsables de la campagne.

« Avec l’explosion des prix, de plus en plus de ménages sont en difficulté face à leurs factures courantes et risquent le surendettement ». C’est le constat que faisait déjà l’Observatoire de la Santé et du Social en 2020. « Ceci a des conséquences majeures pour les personnes : une dégradation rapide de leurs conditions de vie ainsi qu’une galère judiciaire et une perte de libertés ». Saisies, coupures d’énergie et d’eau, expulsion du logement… Les risques sont nombreux pour les Bruxellois qui n’arrivent plus à payer. Pourtant, les services d’aide existent.

Des services de médiation peu connus De nombreux Bruxellois ignorent encore l’existence des services de médiation de dettes qui sont pourtant d’une aide précieuse. Les personnes attendent d’être citées en justice ou contactées par un huissier avant de venir toquer à leur porte. « On veut inciter les gens à réagir au plus vite », poursuit Pamela Ciselet.