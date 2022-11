Porsche 911 Dakar : l’hommage

Présentée officiellement au salon de l’automobile de Los Angeles, la 911 Dakar possède une garde au sol supérieure de 50 mm à celle d’une Carrera. Et ce n’est pas tout, puisqu’un bouton permet de relever le châssis de 30 mm supplémentaires, et ce jusqu’à 170 km/h. De quoi affronter les dunes à toute vitesse, d’autant que son moteur six cylindres 3 litres biturbo développe pas moins de 480 ch. Deux nouveaux modes de conduite (Rallye et Offroad) permettent de s’aventurer loin des sentiers battus sans appréhension. Et les heureux propriétaires pourront même dormir sur le toit grâce à la galerie et la tente optionnelle.

Une autre époque

En option toujours, le pack Rallye Design comprend une finition bicolore bleu et blanc avec le lettrage « Roughroads » qui imite le logo du sponsor cigarettier « Rothmans » de 1984. Toujours sur le flanc, il est même possible de choisir son numéro de course personnalisé entre 1 et 999. Et pour ceux qui veulent vraiment aller dans le désert en 911, le pack Rallye Sport comprend un arceau de sécurité, des ceintures de sécurité à six points et un extincteur.