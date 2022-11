Volkswagen en avance sur son électrification

D’ici 2033, Volkswagen ne produira plus que des voitures électriques en Europe. Une transition qui a démarré en octobre 2020, lorsque les premiers modèles ID ont été livrés aux clients. Ceux-ci sont désormais plus de 500.000, et 135.000 nouvelles commandes ont déjà été passées.

Dix nouveaux modèles

Malgré les problèmes d’approvisionnement en pièces qui allongent les délais de livraison, les clients sont donc au rendez-vous, et dix nouveaux modèles électriques VW sont prévus dans les 3 ans qui viennent. D'ici 2030, les véhicules 100 % électriques devraient déjà représenter au moins 70 % des ventes de Volkswagen en Europe. Aux États-Unis et en Chine, la marque vise une part de véhicules électriques de plus de 50 % pour la même période.