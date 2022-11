Dans l’Eure, ce jeune médecin a fait le choix de s’installer dans un désert médical

« Originaire de Bernay, je préfère la campagne, je n’aime pas la ville. J’ai fait un stage ici et ça m’a plu. Puis quelque temps après, le médecin qui travaillait là allait fermer le cabinet car il allait être seul. Il m’a proposé de venir », raconte Baptiste Chauvin. C’était il y a cinq ans. Après leur thèse, beaucoup de jeunes médecins préfèrent faire des remplacements pendant plusieurs années. L’Eurois n’a pas hésité : « Durant mon stage en autonomie de six mois, pendant mes études, j’avais apprécié de suivre les patients sur la longueur. »

Depuis le médecin avec qui travaillait Baptiste Chauvin est parti à la retraite. Il a été rejoint par Yacine Guessoum il y a un an. Il est resté, lui aussi après un stage. « Quand j’ai fini mes études j’ai fait des remplacements. On est très libre dans ce cas », raconte le médecin âgé lui aussi de 33 ans. Mais finalement, être titulaire de cabinet, lui permet de « suivre davantage les situations des patients ». Originaire de région parisienne, il envisageait lui aussi, avec sa femme, de vivre en milieu rural ou semi-rural.

Pallier l’absence de spécialistes

Être dans un désert médical se ressent sur la pratique. Pour pallier l’absence de spécialistes, le cabinet est équipé d’un échographe et d’un électrocardiogramme. Lucille Angeleri, troisième médecin du cabinet, assure de nombreux suivis gynécologiques de patientes. Ce qui ajoute des gestes aux médecins généralistes déjà très polyvalents. Cette polyvalence, c’est aussi ce qui plaît au Dr Chauvin.

Pour ce dernier, forcer les médecins à s’implanter pour pallier les déserts médicaux n’est absolument pas la solution. « Le problème c’est que ce n’est pas un désert médical, c’est un désert tout court. C’est quoi leur intérêt de venir ici ? Après dix ans d’études, mal payés et surexploités par l’hôpital, en plus vous n’auriez pas le choix de vous installer. Est-ce que beaucoup accepteraient ça ? ». Le sacerdoce ? « C’est une chose mais la société évolue. On peut vouloir soigner des gens sans sacrifier sa vie privée ». Il ajoute : « On dit que nous sommes redevables à l’État car il paie notre formation. Mais les internes font réaliser des économies à l’État : 120 000 euros par cursus [chiffres syndicat UFML, de 2018, Ndlr]. »

Horaires et salaire

Lui travaille au moins cinquante heures par semaine. La majeure partie est consacrée aux rendez-vous avec les patients. Entre 25 et 30 par jour « au-delà, je deviens dangereux. C’est fatigant mentalement. Et puis je consacre minimum 15 minutes à chacun, les gens ont besoin de parler ». Lui a décidé de continuer d’aller visiter à domicile les patients qui ne peuvent pas se déplacer. « Certains médecins ne le font plus car ça prend du temps ou pour des raisons économiques. Moi, en tant que médecin de campagne, j’ai du mal à me dire que je ferais sans. Est-ce décent de mettre une mamie démente dans une ambulance pour la faire venir ? »

Baptiste Chauvin, dont la compagne est également médecin généraliste, installée à Bernay, précise : « Je pars de chez moi à 7 h 30 et je rentre à 20 h 30 ». Il passe quatre journées au cabinet et une autre est consacrée à son travail universitaire. Pour tout ce travail, Baptiste Chauvin gagne entre 4 500 – 5 000 euros par mois. « Je ne gagne pas mal ma vie mais si on rapporte au taux horaire, est-ce logique ? », souligne celui qui n’aime pas que l’on parle des médecins comme des nantis.