Grosse polémique chez Engie, qui promet une prime de 1.500 euros puis «la reprend» à 10.000 travailleurs: «Une erreur»

Et ce n’était pas le seul message reçu puisqu’en plus de ces résultats, la somme de 1.500 euros brut était promise « en remerciement de la contribution déterminante de chacun cette année. »

Plus de prime donc pour ces 10.000 travailleurs ! Un véritable coup dur.

« Suite à une erreur dans les listes de distribution côté Engie, le message que vous avez reçu jeudi dernier concernant une prime unique… Cette prime n’est applicable qu’aux entités qui font aujourd’hui partie du Groupe Engie et ne s’applique donc pas aux employés d’Equans… Engie présente ses excuses pour cette erreur et la confusion causée par cette communication. La direction d’Equans ne peut que déplorer cette situation : Nous sommes en contact avec Engie afin que cette situation ne se reproduise plus à l’avenir… »

Une incompréhension totale de la part des travailleurs qui ont pourtant bien participé aux très bons résultats des 9 premiers mois de 2022. D’autant plus que Bouygues a racheté Equans pour… 6 milliards d’euros.