L’Harmonie Démocratique «La Mouscronnoise» fête son 100ème anniversaire

C’est une année particulière pour l’Harmonique Démocratique « La Mouscronnoise », puisqu’elle fête ses 100 ans. Créée en 1922 par les organisations sociales chrétiennes (Mutuelle, Syndicat et autres groupes constituent cette organisation), son premier président fut Henri Duchâtel et le premier chef d’orchestre Jean Deruytere. Se sont enchaînés des chefs tel que Tom Hondegem, Dominique Morest, Jean-Jaques Buron, André Waignein, Robert Braem et encore beaucoup d’autres.

Tout au long de ces années, les membres se sont forgés des souvenirs impérissables. Mais la clé du succès pour l’Harmonie reste qu’elle a su renouveler ses cadres tout au long de sa longue histoire. « Nous faisons directement confiance aux jeunes car ce sont eux l’avenir de notre Harmonie. S’ils n’étaient pas là, nous disparaîtrions à terme. Axés sur la jeunesse et l’éducation musicale pour un public large, nous avons comme optique que la Musique au même titre qu’un autre sport doit être à portée de tous. Nous sommes singulièrement tournés vers la jeunesse. Dans ses choix musicaux, notre directeur musical, Sebastien Vandenbussche secondé par Valentine Declercq, essaie également d’entretenir notre dynamisme par un programme éclectique qui passe par les musiques de films, la musique de variété, le classique ou des compositions et arrangements de musiciens de notre région », explique les membres de l’Harmonie.