Une exposition en hommage De Marck (alias Marc Daniels) à Jette

De Marck est un artiste jettois qui a réalisé plus de 800 peintures et une soixantaine de bandes dessinées dont les célèbres Stam et Pilou.

À l’occasion de cette exposition, le CCJ présentera plusieurs toiles de l’artiste ainsi que des planches originales BD dont certaines à la vente et proposera la souscription au Livre d’Art qui sera tiré et (très) limité pour le 10 mai 2023.

Une séance de dédicaces BD pour Stam et Pilou et les Diables Rouges du FC Petit-Pont se tiendra le dimanche 20 novembre de 15h à 18h ainsi que la vente aux enchères d’une planche originale de Stam et Pilou. Une conférence sur l’œuvre de De Marck par Herman Mennekens se tiendra le samedi 26 novembre à 16h. Un « finissage » d’exposition est prévu le dimanche 27 novembre de 16h à 18h avec une dégustation de champagne et une vente aux enchères d’une planche originale.