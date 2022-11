Bernard Le Coq («La dernière reine de Tahiti»): «J’ai la chance d’avoir des rôles intéressants»

Votre personnage, le révérend britannique Pritchard, louvoie beaucoup.

Il a une éducation un peu rigide, à la fois anglaise et protestante. Il était pasteur et il se retrouve chargé de mener à bien la marche des opérations de commerce menées par l’Angleterre en Polynésie. Et quand il se retrouve avec cette petite môme, l’idée est de la mettre un peu au pas pour pouvoir continuer à commercer. Mais comme elle est intelligente, qu’elle se cultive et qu’elle lui résiste finalement, elle prend le pouvoir et finit par gagner son estime. J’ai adoré jouer ce personnage qui a une humanité très au service de son devoir.

Et puis, tourner à Tahiti, ça ne se refuse pas !

Ah oui ! partir là-bas… Ces gens sont incroyables dans leur accueil et leur gentillesse, mais il y a aussi la beauté des lieux… On a tourné à Moorea, qui est un endroit assez paradisiaque. On a été couverts de fleurs à l’arrivée et au départ, ce qui est encore mieux. On nous a fait des cadeaux, que l’on conserve précieusement.

Vous dites que le plaisir de jouer reste pour vous entier. Quand on est comédien, ça ne vous quitte jamais ?

Effectivement, quand on a cette chance de jouer encore des rôles intéressants avec des gens avec qui on s’entend bien. Ce qui reste, ce sont les tranches de vie que l’on a vécues. Ce sont des métiers de privilèges. Je ne serai pas ingrat envers la chance qui m’a été donnée.