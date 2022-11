Cadreci est un centre d’insertion socioprofessionnel (CISP), implanté à Tubize depuis 42 ans. Sa mission est de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de chaque personne qui pousse la porte du centre. Isabelle Botman, la directrice, et son équipe, proposent divers ateliers et formations, axés sur la recherche d’emploi, l’information, la communication, la prise de confiance en soi… Pour aider au mieux les stagiaires, Cadreci assure un suivi individuel, basé sur les besoins de chacun, en proposant des modules très complets et un suivi psycho-social pour ceux qui le souhaitent. Isabelle Botman, la directrice, et son équipe, travaillent au quotidien pour proposer de nouveaux projets visant à améliorer l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi. Soutenu par la Région Wallonne et le Forem, le centre propose également une formation qualifiante en auxiliaire administratif et d’accueil et travaille en étroite collaboration avec les autres CISP pour réorienter celles et ceux qui ont un souhait professionnel précis.

de videos