Les Jeunes CSC diront Stop à la galère ce samedi à Charleroi: «Les prix flambent et notre avenir part en fumée»

Selon Nel Van Slijpe, responsable national des Jeunes CSC, la situation est de plus en plus intenable pour les jeunes. « Avec la flambée des prix de l’énergie et l’augmentation générale du coût de la vie, notre avenir part en fumée. Et alors que les jeunes s’appauvrissent, ENGIE annonce des bénéfices records de 5,5 milliards pour l’année 2022. »

Selon une enquête réalisée par les Jeunes CSC auprès de leurs affiliés, la situation est critique pour beaucoup d’entre eux. Halam, une jeune travailleuse de 27 ans s’insurge : « J’ai reçu un e-mail de mon fournisseur me disant qu’il serait préférable d’augmenter ma mensualité à 700 euros. On en vient à penser à ne pas se chauffer cet hiver pour éviter les mauvaises surprises ». Même son de cloche pour Deborah, 22 ans et étudiante. « À la fin du mois, je n’ai plus assez d’argent pour acheter de la nourriture. J’ai pourtant un job, mais mon salaire est dérisoire. À cause des difficultés financières et de la fatigue, j’ai du mal à me concentrer sur mes cours. »