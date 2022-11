Dakota Johnson («Cinquante nuances de Grey»): «C’était le chaos sur le tournage»

Sept ans de réflexion. C’est ce qu’il aura fallu à Dakota Johnson pour balancer sur les coulisses du tournage de « Cinquante nuances de Grey », sorti en salle en 2015. Et elle n’y va pas de main morte ! « C’était le chaos tout le temps, il y avait énormément de désaccords », a-t-elle révélé, en juin dernier, dans une interview à « Vanity Fair ».

« J’avais signé pour faire une version très différente du film que nous avons fini par faire. » En cause, notamment, l’omniprésence de l’auteure E.L. James dans les différents stades de réalisation de l’adaptation de son roman sadomaso panpan cucul. « Elle avait beaucoup de contrôle créatif sur le projet, toute la journée, tous les jours, et elle exigeait simplement que certaines choses soient faites. Or, certains passages du bouquin ne marchaient pas du tout à l’écran, comme le monologue intérieur.