Julie Denayer revient avec «Un crime parfait?» après la naissance de son second enfant: «J’ai traversé des moments compliqués»

Tout d’abord, comment allez-vous et comment va bébé?

Notre premier était un prématuré, le second a été un grand prématuré. Les débuts ont été très compliqués, très angoissants. Mon mari et moi avons traversé des moments difficiles. On a été très bien entourés par le personnel médical et nos proches, ce qui fait qu’on a pu mettre tout en place pour vivre cela au mieux. Achille est aujourd’hui en grande forme. On chérit chaque jour qui passe et on se rend compte de notre chance.