La commission royale des Monuments et des Sites rend un avis défavorable pour le projet immobilier Green Corner à Jette

Les habitants de la chaussée de Wemmel se mobilisent à Jette. Ils s’opposent au projet immobilier Green Corner qui prévoit la construction d’un immeuble à appartements de rez-de-chaussée plus trois étages à l’angle de la chaussée de Wemmel et de la rue Abbé Paul Le Roux à Jette. La demande de permis porte sur : « la démolition de deux maisons unifamiliales, la construction d’un immeuble à appartements de 17 unités de logement (4 appartements une chambre, 8 appartements deux chambres et 5 appartements 3 chambres) et 14 emplacements de parking en sous-sol ainsi que l’abattage de neuf arbres », détaille la demande de permis.