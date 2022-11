«Mariés au premier regard»: un concept décliné à travers le monde entier

Le principe reste toujours le même, avec ces couples formés sur base d’un pourcentage de compatibilité déterminé par des experts. Avec des taux de réussite qui varient fortement. Cela va de 30 % dans certains pays comme les USA à moins de 10 % dans d’autres. Et plus le temps passe, plus les couples qui avaient décidé de se marier… finissent quand même par se séparer.

Depuis cinq ans, on connaît la version belge, ainsi que son adaptation française, que RTL-TVI diffuse le samedi. Et depuis quelques semaines, c’est la version australienne qui est programmée sur Plug. C’est que le programme est décliné dans nombre de pays à travers le monde, des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par l’Italie, l’Allemagne, la Finlande.

Aux USA, néanmoins, où on compte une ribambelle de bébés nés de ces unions, on a créé une émission dérivée, « Married at first sight : honeymoon island », où seize participants, dont plusieurs anciens de « Married at first sight », sont réunis pour un méga-dating dans un lieu paradisiaque.