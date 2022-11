«Match»: ils commentent sa vie à la manière de Rodrigo Beenkens! «On a glissé quelques-unes de ses phrases-cultes»

Déjà diffusée sur BeTV, cette comédie capsulaire (25 épisodes de cinq minutes) nous plonge dans le quotidien morose d’une jeune trentenaire un peu paumée, campée par Pauline Etienne (« Into the Night », sur Netflix) et dont les moindres faits et gestes sont commentés en direct, à la manière d’un match de foot, par les truculents Kody et Clément Manuel (« Ennemi Public »).

« C’est la préparation de rôle la plus cool que j’ai eu à faire », avoue le comédien français. « Devoir mater des compétitions rien que pour saisir l’intonation et l’excitation des commentateurs, c’était très drôle. Ils ont ce phrasé particulier, ce tempo ! »