Crash du vol MH17 en 2014 qui a tué 4 Belges: trois suspects ont été condamnés à perpétuité, un acquitté, Zelensky salue une «décision importante»

L’appareil, un Boeing 777-200ER, avait décollé de l’aéroport de Schiphol à destination de Kuala Lumpur en Malaisie le 17 juillet 2014 avant d’être touché au-dessus de l’est de l’Ukraine, tenu par des séparatistes prorusses, par ce que le parquet dit être un missile BUK fourni par Moscou. Les 298 passagers et membres d’équipage parmi lesquels de nombreux Néerlandais mais aussi quatre Belges ont trouvé la mort.

Huit ans après la catastrophe et 2,5 ans après l’ouverture de ce méga-procès.

Un tribunal néerlandais a condamné jeudi trois hommes et acquitté un autre pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014, tuant les 298 passagers et membres de l’équipage.

Les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l’Ukrainien Leonid Khartchenko ont été « reconnus coupable » de meurtre et d’avoir joué un rôle dans la destruction d’un avion, le Russe Oleg Poulatov a été acquitté, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis.

Zelensky salue une « décision importante »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi la « décision importante » d’un tribunal néerlandais de condamner trois hommes à perpétuité pour la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014.