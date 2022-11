La chaudière de l’école d’Obigies et l’électricité de celle de Pecq viennent s’ajouter aux nombreux projets de la commune, qui doit en reporter/modifier une trentaine d’autres

Au bout de la longue liste de chiffres exposés lors de la 2ème modification budgétaire de la commune, et ce bilan qualifié de « tout juste à l’équilibre », les informations concrètes pour le quotidien des Pecquois résidaient dans la mise à jour du budget à l’extraordinaire. L’occasion, pour l’échevin des Finances, de dresser un état des lieux de projets connus, mais aussi d’en annoncer une série de nouveaux. Avec ce premier constat : la commune et ses élus ne manquent pas d’ambition ni d’idées. Cependant, une série de paramètres inhérents à la vie politique, comme l’octroi ou non de subsides, la hausse des coûts, et l’arrivée de nouvelles priorités viennent impacter le taux de réalisation de ces nombreux projets.

A Pecq, beaucoup de projets sont reportés. - J.-M.MA.

« Ainsi, on dénombre une vingtaine de projets “présumés reportés”, parmi lesquels sept étaient attachés à “Ureba” (NDLR : initiative du gouvernement wallon qui permet de subventionner des travaux visant l’amélioration de la performance énergétique de bâtiments publics ou organismes non-commerciaux), dont nous sommes sortis pour nous lier à Ipalle », précise Jonathan Ghilbert. « Là, on recule pour mieux sauter. Mais pour le reste, il était important de montrer le nombre de projets non pas abandonnés, mais retoqués sur les exercices à venir ».

Tout en sachant que la hausse des taux des intérêts ou de certains coûts ne facilitera pas leur réalisation. Outre ces projets reportés (citons la mise en conformité de la Salle Roger Lefebvre, l'aménagement de la piste cyclo-piétonne ou l'éclairage de la Place d'Hérinnes), 14 autres ont déjà subi une modification au budget. Par exemple, l'aménagement des abords de l'administration communale (+50.000 €), les enduisages de voiries ; ou d'autres, à la baisse, comme les travaux Rue du Carne et rue Garnier. Quid des taux d'intérêt ? Une liste qui n'empêche pas la commune de plancher sur 9 nouveaux projets. Parmi ceux-ci, des travaux de chaudières l'école d'Obigies et à la Maison Marquant, la mise en conformité de l'électricité de l'école Pecq (30.000 €), le garde-corps de l'église Hérinnes, un subside extraordinaire pour le Patro, etc. « Deux facteurs entrent en ligne de compte pour la réalisation des projets, avec d'une part les moyens financiers qui nous obligent parfois à revoir nos plans, et d'autre part la notion d'urgence. Si une chaudière s'arrête ou doit être déclassée, nous n'avons pas d'autre alternative que d'y remédier en priorité » dit l'échevin des Finances. Un budget pour l'électricité de l'école de Pecq. - DR « Le programme ambitieux présenté lors de la modification budgétaire a visiblement été revu à la baisse », constatait alors Emmanuelle Pee. « Des projets retirés comme les travaux Ureba relatifs à des gains potentiels d'énergie nous étonnent. On a quelques craintes pour les finances en voyant tous ces projets 2021 et 2022 reportés à 2023, où ils vont s'accumuler, mais à quel taux d'intérêt ? »