Elle défonce la porte de son compagnon à Namur et le blesse à la main, à la gorge et à la nuque avec une lame de 10 centimètres

Le parquet de Namur a requis ce jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de trois ans de prison, sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire, à l’encontre d’une prévenue devant répondre de préventions de menaces et de tentative d’assassinat.

La prévenue a commis ces faits à l’encontre de l’homme qui partageait sa vie depuis 17 ans, le père de ses deux enfants. Les menaces avec un couteau ont été proférées fin septembre 2021. En juillet 2022, la prévenue, originaire de Philippeville, s’est rendue chez son compagnon à Namur. Elle a défoncé la porte et a blessé la victime à la main, à la gorge et à la nuque avec une lame de 10 centimètres. Elle a reconnu les faits, mais a expliqué que le prévenu, qui lui donnait régulièrement des coups de pied, de poing ou l’étranglait, était très violent avec elle, et qu’elle en avait peur.