Où en est l’affaire Ary Abittan, un an après les accusations de viol?

C’est un très joli téléfilm sur le handicap que propose de revoir ce mercredi RTL. L’histoire d’un mari amoureux, un gars dans la déconne et l’insouciance, puis empli de la joie de devenir père, mais dont la confrontation avec le handicap de sa fille va le révéler à lui-même. Il passera ainsi par la lâcheté avant d’être transfiguré par l’amour de ce petit être. Un rôle en or pour l’acteur, cantonné le plus souvent aux comédies. Il s’est ainsi retrouvé à jouer avec une enfant trisomique. « Le premier jour de tournage, elle m’a tendu les bras comme si elle me donnait l’autorisation, elle m’a dit par ce geste : Ne t’inquiète pas, cela va bien se passer, et j’ai eu une relation extraordinaire avec cette enfant », nous avait confié l’humoriste lors de la première diffusion du téléfilm.

En 2020, Ary Abittan inspirait un vrai sentiment de sympathie. Son rôle dans la série de films « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » avait encore accru sa notoriété. C’était aussi un habitué des plateaux télé, notamment des émissions d’Arthur. Ce qu’on appelle dans le jargon un bon client. Mais cette image sympathique a volé en éclats le 2 novembre 2021 lorsqu’il fut mis en examen pour viol suite à la plainte déposée par une jeune femme de 23 ans avec qui il entretenait des relations de façon épisodique.

Confrontation

Si le comédien parle de rapports consentis, les détails de la déposition de la victime font froid dans le dos. « Ce n’est pas parce que vous établissez une relation intime avec quelqu’un que vous pouvez tout accepter », a expliqué l’avocat de la jeune femme. « Elle a subi de graves violences qui ont entraîné une incapacité de travail de quinze jours. » On parle « d’un acte sexuel dégradant et non consenti ».

Il y a quelques semaines, l’acteur de 48 ans a été confronté à son accusatrice. Cette dernière, selon le « Journal du dimanche », aurait reconnu « avoir consenti à un premier rapport protégé, mais refusé un second, où l’acteur lui imposait une sodomie ». Elle a fait constater plusieurs lésions corporelles au niveau de ses parties intimes par un médecin. Elle souffrirait aussi de séquelles post-traumatiques sévères. De son côté, le comédien nie la notion de viol. Toujours d’après le « Journal du dimanche », il aurait déclaré : « J’ai toujours été prévenant avec les femmes, à l’écoute. Je consomme, mais toujours de manière authentique et vraie. »

Reste qu’il est mal embarqué, car on a appris récemment que deux autres femmes ont témoigné contre lui, mais sans toutefois porter plainte. Durant le tournage d’un film, l’acteur aurait tenté d’abuser d’une de ses partenaires. « Il me touchait partout, les seins, les bras, j’avais l’effet d’un mille-pattes sur moi », aurait affirmé la comédienne aux enquêteurs, tandis qu’une autre jeune femme affirme qu’il l’a agressée en 2017 après une fête d’anniversaire, en l’embrassant et en mettant sa main dans son pantalon. Autant dire que sa carrière est désormais au point mort et que si on l’a encore vu ces derniers mois au cinéma, c’était dans des films tournés avant l’affaire…

« Apprendre à t’aimer », 23 novembre, 20h30, RTL-TVI.