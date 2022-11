«C’est une excuse pour nous fermer», une tenancière de la rue d’Aerschot dénonce l’obligation de fermer à 1h

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Suite à l’attaque contre deux policiers rue d’Aerschot jeudi soir, les commerces de la rue doivent fermer entre 1h et 6h du matin. C’est ce qu’avait annoncé la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, dans la foulée du tragique événement. La mesure qui entrait en vigueur lundi matin, ne plaît pas aux tenanciers de la rue aux vitrines de prostituées. « Pour moi, c’est une excuse pour nous fermer », témoigne Isabelle (prénom d’emprunt). À 65 ans, elle est tenancière et nous a contactés pour témoigner. Face aux problèmes d’insécurité grandissant dans le quartier, elle juge la mesure inadaptée et peu efficace.