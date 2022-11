Il a commis près de dix vols dans la région de Neufchâteau mais ne s’en souvient plus: «Je souffre de pertes de mémoire»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec les journées qui rétrécissent, les vols deviennent un réel problème. Les gens rentrent plus tard chez eux et les maisons deviennent plus vite des proies pour certains malfrats. Les grandes enseignes de magasins sont aussi les proies faciles des voleurs. Les méthodes sont de plus en plus élaborées mais cela n’empêche pas la police de retrouver certains cambrioleurs.

Ici, au tribunal correctionnel de Neufchâteau, Didier n’en est pas à son coup d’essai. Il est poursuivi aujourd’hui pour onze vols ou tentatives de vols, aussi bien dans les grands espaces que dans les habitations privées. « À cause d’un accident, je souffre de pertes de mémoire », explique Didier pour se défendre au Juge André Jordant.