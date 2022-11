«Yesterday»: All you need is love, et Danny Boyle ne dira pas le contraire!

Il existe trois vérités absolues. Un : le temps est irrévocable. Les aiguilles des horloges ne tournent que dans un seul sens et on n’a jamais de seconde chance. Deux : le monde est unidimensionnel. Pas la peine d’aller voir ailleurs si on y est. Trois : les Beatles sont le plus grand groupe de l’histoire du rock. Mais s’il y avait pourtant un ailleurs, dans une autre temporalité, où ils n’existent pas ? Richard Curtis, scénariste de « Quatre mariages et un enterrement » ou « Coup de foudre à Notting Hill », et Danny Boyle, réalisateur de « Trainspotting » et « Slumdog Millionaire », imaginent un monde sans « Let it be », « Hey Jude », « Strawberry Fields Forever »… Un endroit triste, donc, mais pas pour longtemps !

« Yesterday » fonctionne sur le même principe que « Jean-Philippe », la comédie française où l’on suivait Fabrice Luchini en fan de Johnny Hallyday se réveillant dans un monde où celui-ci n’est jamais devenu une vedette. Il se mettait en devoir de retrouver Jean-Philippe Smet, le vrai nom de l’artiste, et de le convaincre de devenir, à plus de 60 ans, l’idole des jeunes. Jack (Himesh Patel), le héros de « Yesterday », lui, est un musicien techniquement doué mais sans inspiration, victime d’un accident de la route dû à un black-out électrique mondial de douze secondes. À son réveil, incrédule, il s’aperçoit qu’autour de lui, comme sur Internet, personne ne semble avoir jamais entendu parler d’un groupe de rock appelé les Beatles. Lui qui était un artiste raté dans son monde précédent peut devenir à présent une star, juste en s’appropriant leurs plus grands succès.