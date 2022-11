«Le village des endormis»: un polar à l’orée du fantastique

Après l’évasion d’un meurtrier, un étrange phénomène frappe un village qui jusque-là semblait plutôt ordinaire. Des habitants tombent les uns après les autres dans un sommeil prolongé. Évidemment, ces mystérieux endormissements ne sont pas étrangers à une enquête sur une série de meurtres… Avec un scénario pareil, qui semble flirter avec le fantastique, on s’attend à une série américaine.

Et pourtant, il s’agit bien d’un téléfilm made in France. Un exercice de style délicat quand on sait que les Frenchies ne sont pas les rois dans ce registre, mais le suspense fonctionne plutôt bien et accapare l’attention jusqu’au bout, avec en prime un message écolo bien dans l’air du temps.