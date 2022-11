«Ce rôle a fait de moi une meilleure personne»: Tim Allen rejoue le Père Noël, et se souvient de ses débuts pas très catholiques

Après Netflix, c’est à Disney+ d’ouvrir la saison des plaids et chocolats chauds avec « Super Noël, la série », qui marque le grand retour de Tim Allen en roi des cadeaux après les films « Super Noël », « Hyper Noël » et « Super Noël3 : Méga givré » (tous dispos sur Disney+). « Ho Ho Ho ! » nous a d’abord lâché l’acteur de 69 ans, joint par Zoom. Vingt-huit ans auparavant, son iconique Scott Calvin/Santa Claus prenait du service au pôle Nord, succédant à un mystérieux bonhomme en rouge tombé de sa toiture. « J’avais oublié quel effet ça fait de porter ce costume ! C’est tout simplement magique. Quand vous arrivez sur le plateau avec cet accoutrement, tout le monde se tait – enfants comme adultes – et de grands sourires se dessinent sur les visages. Les plus petits sont plus calmes, aussi ! On a vraiment l’impression que le père Noël est dans la pièce. Le look fait littéralement le personnage, peu importe qui le porte ! C’est un moment spécial… »

D’autant plus spécial cette année qu’il s’apprête à refiler sa tunique à son successeur ! Enfin, encore faut-il le trouver. Car c’est précisément ce dont il est question dans ce nouveau pan de la saga : assurer la relève du père Noël. L’histoire démarre lors de sa dernière tournée de livraison. Alors que la société change et que de moins en moins d’enfants croient en lui, sa magie s’estompe, doucement mais sûrement. Il ne parvient plus à passer par les cheminées, et… plus il s’empiffre, plus il perd du poids ! Ce qui est certainement la pire nouvelle qu’un père Noël puisse recevoir à l’approche du grand soir. Scott en vient donc rapidement à la conclusion qu’il est temps de passer le relais et de ramener sa petite famille – mère Noël, toujours incarnée par la délicieuse Elizabeth Mitchell (« Lost »), et leurs deux adolescents, Cal et Sandra – dans le vrai monde, loin des elfes et des lutins.