Diables rouges: Trossard forfait pour l’Egypte, Vertonghen et Thorgan Hazard avec le groupe

Les Diables Rouges ne pourront pas compter sur Leandro Trossard et leur troisième gardien Koen Casteels vendredi, lors du match amical contre l’Égypte, la seule rencontre de préparation avant la Coupe du monde. Le sélectionneur Roberto Martinez l’a confirmé jeudi, en conférence de presse, au Jaber Al-Ahmad International Stadium, au Koweït.

«Casteels souffre d’un refroidissement. Il ne faut pas s’inquiéter dans l’immédiat, mais il ne s’entraînera pas aujourd’hui (jeudi) et ne pourra donc pas jouer demain (vendredi). Leandro Trossard a reçu un coup à l’entraînement et ne s’entraîne pas non plus. Il sera prêt pour la phase de groupes. Thorgan Hazard aussi a également eu un refroidissement, mais il se sent mieux et s’entraînera aujourd’hui», a expliqué le sélectionneur. Jan Vertonghen (mollet) reste lui incertain. «Mais il se sent mieux.»

Comme attendu, Romelu Lukaku ne sera pas non plus de la partie au Koweït. Le premier match de la Belgique contre le Canada tombera probablement trop vite pour le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges. «Rom progresse, mais je ne pense pas qu’il sera prêt pour notre premier match.»

Jason Denayer, lui, s’est entraîné individuellement ce jeudi.