Deux jeunes Liégeois arrêtés mercredi à l’île Maurice: l’étudiante s’était envoyé un colis avec des «Coco Pops»

L’île Maurice. Un nom qui vous fait rêver. Ses plages, son sable chaud, ses eaux limpides. La perle de l’océan indien attire les touristes, surtout en cette triste période automnale. Un jeune couple belge y est actuellement. Apparemment, ce n’était pas vraiment pour profiter de l’atmosphère printanière de la petite voisine de l’île de la Réunion. Les médias locaux titrent sur la mésaventure de ces jeunes Liégeois âgés de 27 et 28 ans.

On ne dévoilera pas leurs noms qui sont pourtant mis en entier dans lesdits médias. On appellera Isabelle l’étudiante de l’ULiège qui a été interpellée ce mercredi. Et Marc, son petit ami qui est jardinier de profession. On ignore ce qu’ils faisaient réellement là-bas. Du tourisme ? La visite d’amis ou de la famille qui habitent sur l’île ? Là, on apprend qu’ils ont été arrêtés par la Brigade des Stups et ils ont été embarqués à la Poste centrale de Port-Louis « où ils devaient prendre livraison d’un colis contenant 26,9 grammes de haschich ».