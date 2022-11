Futsal - Un programme alléchant pour ce vendredi

Ce vendredi soir, après une semaine de trêve bienvenue, les clubs reprennent le chemin des salles avec quelques chocs passionnants au programme. À commencer par la rencontre qui opposera le Futsal Team Elite Berchem à Hoboken. Les Berchemois ont été défaits dans le derby face à Koekelberg la semaine dernière et auront à cœur de se reprendre. Et quoi de mieux que se payer le scalp du leader pour le faire ?

Dans le même temps, ces mêmes Koekelbergeois recevront Charleroi pour confirmer leurs bonnes dispositions actuelles. Une victoire permettrait au club d’enchaîner une troisième victoire consécutive et de se mettre dans les meilleures dispositions avant le derby de la semaine prochaine face à Bouraza. Une équipe de Bouraza qui quant à elle recevra la visite du Futsal Project Antwerpen et qui pourrait se donner de l’air au classement en cas de victoire. Enfin, ce sont des Jettois revenchards qui iront à Morlanwelz ce vendredi soir après leur revers à domicile contre Alost. L’occasion aussi de rester dans le sillage d’Hoboken.

En D3C aussi, le moment est aux chocs puisque le Redstar Forest, actuel 3e, recevra les Eagles Brussels qui pointent à une intéressante 4e place. Malheur au vaincu qui pourrait alors peut-être dire adieu à ses ambitions de titre.

On ne parlera pas de titre mais de derby dans la rencontre qui opposera Anderlecht United à Peterbos Anderlecht. Un derby anderlechtois qui s’annonce chaud. Chaud comme la rencontre du Futsal Project Brussels à Jumet afin de garder la tête en D3D. Car en embuscade, le Futsal Koekelberg se rend à Mons pour profiter du moindre faux pas des leaders.

Et enfin en D3E, le Futsal Bruxelles NOH recevra Huy et tentera de profiter du derby entre Mini83 et Schaerbeek, ses deux plus solides poursuivants avec Visé.