Bonne nouvelle dans les magasins Delhaize: «Le problème est réglé», affirme l’enseigne

Depuis plusieurs jours maintenant, des articles sont indiqués comme « temporairement indisponibles » dans les magasins Delhaize. Il s’agit notamment de produits Nivea et Colgate-Palmolive. Ce mercredi, l’enseigne a affirmé que le « problème avec le fournisseur » était « réglé ». « Mais il faut du temps pour réapprovisionner », ajoute Delhaize dans les colonnes de Gondola.

Les négociations de prix entre distributeurs et fournisseurs seraient tendues, ce qui explique les soucis d’approvisionnement. « Le problème avec le fournisseur en question date de septembre et a depuis lors été réglé », a déclaré la porte-parole de Delhaize, Karima Ghozzi. « Néanmoins, il faut un certain temps pour que les rayons de l’ensemble de nos magasins puissent être totalement réapprovisionnés. À cet égard, la grève de mercredi dernier n’a pas aidé et a ralenti tout ce processus logistique », ajoute-t-elle.