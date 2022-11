«Je ne sais pas comment je vais financer mes études», le coup de gueule de 150 étudiants à Bruxelles

« On est là aujourd’hui car on a du mal à payer nos factures, nos loyers », explique Emila Hoxhaj, la présidente de la Fef. « Lorsqu’on va dans les magasins, on remarque que nos courses sont beaucoup trop chères ».

Les étudiants rassemblés venaient de partout en Belgique

Mais tous les étudiants n’ont pas la chance de recevoir des aides. « Mon père est invalide et ma mère travaille dans un magasin », raconte Swann, étudiante en sciences sociales à Bruxelles. « J’ai fait une demande de bourse mais elle a été refusée car ma mère vit avec son conjoint ». L’étudiante vit en collocation dans la capitale. « J’ai eu la chance de trouver un logement en dessous de 500 euros, c’est devenu presque impossible à Bruxelles ». Elle peut compter sur le soutien de ses parents mais elle sait que ce n’est pas le cas de tous les étudiants. « Je ne sais pas comment ils font », avoue-t-elle.

Swann est étudiante en sciences sociales à Bruxelles

Fanny peut, elle aussi, compter sur l’aide de ses parents. « Ils m’aident financièrement mais c’est de plus difficile pour eux », témoigne l’étudiante en architecture à l’ULB. « J’ai deux jobs étudiants pour pouvoir payer mes frais ».

Nombreux sont les étudiants qui, manque de moyen, font l’impasse sur un logement près de leur université. « On ne peut pas se le permettre, alors on fait les trajets le matin et le soir », explique Lenaïk et Maureen, étudiantes à Mons et Tournai.

Lenaïk et Maureen sont étudiantes à Mons et Tournai

Un appel à l’aide

« On a lancé une pétition qui a réuni plus de 10.000 signatures d’étudiants en moins de 20 jours », analyse la présidente de la Fef. Dans cette pétition, on retrouve cinq grandes revendications, dont une offre de logements à prix abordables et la réduction du prix des transports en commun pour les étudiants. « La SNCB et De Lijn ont encore des prix assez élevés », commente Emila. La Fef demande aussi la mise à disposition de locaux chauffés pour accueillir les étudiants et une offre de repas à un euro dans les établissements. « On veut aussi que les aides sociales soient augmentées car elles sont insuffisantes actuellement », dénonce-t-elle.

Emila Hoxhaj est la présidente de la Fef

« On envoie un message clair au gouvernement pour qu’il prenne des mesures directes pour augmenter le pouvoir d’achat des jeunes », explique Nel Van Slijpe, responsable national des jeunes CSC.

Nel Van Slijpe est le responsable national des jeunes CSC

Vers 13h, le rassemblement a démarré vers la place de Chokier où se trouve le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « On va amener la pétition et rencontrer la ministre Valérie Glatigny », explique la présidente de la Fef.