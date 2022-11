Roberto Martinez dévoile ses plans pour Belgique-Égypte: «Eden Hazard jouera 60 minutes»

A six jours du premier match contre le Canada (23 novembre, 20h) et à la veille d’un dernier galop d’essai contre l’Egypte ce vendredi (16h), Roberto Martinez s’est exprimé pour la première fois depuis l’arrivée des Diables rouges au Koweït. Loin du tumulte vécu la veille au stade d’Al Yarmouk SC, le sélectionneur catalan a pu répondre aux nombreuses questions. Avec, forcément, un focus important sur l’état de santé des cadres comme Romelu Lukaku, qui a repris la course loin des regards indiscrets mercredi, et Jan Vertonghen qui a fait son retour à l’entraînement ce jeudi. Sans oublier un certain Eden Hazard dont la prestation face à l’Egypte de Mo Salah sera évidemment scrutée dans les moindres détails. Mais l’entraîneur national a prévenu: il ne faudra pas tirer trop d’enseignements d’une rencontre qu’il voit comme plutôt une session d’entraînement dans des circonstances parfaites avant d’embarquer dans l’avion direction Doha pour la Coupe du monde.

Roberto Martinez, quelles sont les nouvelles de votre noyau?

Koen Casteels a raté les derniers entraînements à cause d’un rhume. Il ne jouera pas demain. Thorgan Hazard a également eu un rhume mais il a fait son retour à l’entraînement. Tout comme Jan Vertonghen. Ils pourraient tous les deux entrer en ligne de compte pour la rencontre face à l’Egypte. Par contre, ce sera sans Leandro Trossard. Il ne s’entraîne pas ce jeudi avec nous. Il a reçu coup. Pas d’inquiétude, il sera totalement apte pour le premier match de la Coupe du monde.

Et quelles sont les nouvelles concernant Romelu Lukaku qui a pu reprendre la course mercredi?

Pour Lukaku, il n’y a rien qui change. Il progresse bien. Il suit son programme individuel. On conserve la même ligne du temps et le même schéma depuis le début. Il a encore besoin de temps. On avise avec le staff médical au fil des jours. Ce qui est certain, c’est qu’il ne sera pas là pour le premier match de groupes contre le Canada.

Cela veut dire qu’il y a un duel entre Michy Batshuayi et Loïs Openda pour la place de titulaire. Savez-vous déjà qui sera sur le terrain au coup d’envoi face aux Egyptiens?

Michy commencera la rencontre et Openda montera en cours de rencontre. Ils vont partager le temps de jeu devant. Michy a manqué le dernier match de son club mais seulement en raison d’une suspension. Il est bien physiquement. C’est un bon moment pour voir nos deux autres attaquants de pointe à l’œuvre dans des circonstances particulières.

Avez-vous l’intention de jouer avec le meilleur onze possible avant de vous rendre à Doha?

Il ne faut pas s’attendre à un équipe type contre l’Egypte. Et ne pas tirer trop de conclusions en voyant les joueurs sur la pelouse au coup d’envoi. Pour être honnête avec vous, je ne connais même pas encore mon onze de base pour cette rencontre. Cela va dépendre de la session d’entraînement de jeudi soir. Après cette séance, on verra comment chacun se sent. De toute façon, il y aura des changements en cours de rencontre puisqu’on pourra en faire six. C’est une rencontre qui doit permettre à tous les joueurs de mon groupe d’être dans les meilleures conditions avant le début de la Coupe du monde. C’est une très bonne chose pour nous d’être ici au Koweït avant d’aller au Qatar avec des conditions climatiques assez proches notamment au niveau de l’humidité. Habituellement, on a six semaines pour se préparer à un grand tournoi. Pas cette fois-ci. Même au niveau mental, on doit tous rentrer dans la compétition très rapidement. On n’a plus qu’un match de préparation pour être prêt pour le Canada.

Plus que quiconque, Eden Hazard sera forcément très suivi ce vendredi...

On espère qu’Eden pourra disputer 60 minutes à fond. Cela dépendra évidemment de l’intensité de la rencontre et des événements du match. Ces 60 minutes, c’est ce que nous avons en tête depuis longtemps. Jusqu’ici, il a eu de bonnes sessions. La situation d’Eden Hazard est très claire : il est notre capitaine et l’un des représentants les plus importants de ce groupe. Il n’en reste pas moins un être humain. Quand vous ne jouez pas en club, vous ne pouvez pas avoir la même confiance en vous que lorsque vous êtes titulaire indiscutable. Malgré cela, il continue à très bien s’entraîner. Comme toujours, je le vois souriant et excité à l’idée d’aborder ce nouveau tournoi. D’un point de vue personnel, je suis impatient de le voir jouer contre l’Egypte ce vendredi.

Une dernière chose: les joueurs des Pays-Bas ont disputé une rencontre amicale contre des travailleurs au Qatar. Est-ce quelque chose que vous considérez faire quand vous serez au là-bas?

Ce sont des activités qui sont réalisées en lien avec la FIFA au sein d’un groupe dont nous faisons partie. Nous participerons à ce genre d’activités quand nous serons sur place. On ne disputera pas de match contre les travailleurs mais on devrait en accueillir et passer du temps avec eux dans notre camp de base.