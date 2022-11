Les secours en nombre à l’Athénée Provincial de Morlanwelz: 22 élèves victimes d’un malaise à cause d’un vaccin contre le papillomavirus

de videos

« Une éducatrice a eu le bon réflexe »

L’échevin de l’Enseignement, Jean-Charles-Deneufbourg, était présent sur le site au moment où tout s’est produit. « Je travaille dans un bâtiment annexe et mon bureau donne sur la cour. J’ai vu soudain apparaître une ambulance, puis deux, puis trois… et la police arriver sur les lieux. C’est une éducatrice qui a eu le bon réflexe d’appeler les secours au moment où les premiers malaises se sont présentés, » souligne-t-il. « Je suis allé sur place pour voir si je pouvais donner un coup de main. Mes collaboratrices sont allées chercher des couvertures et des matelas avec les élèves. J’en ai vu quelques uns qui tremblotaient. Et le médecin qui était là a demandé aux personnes de s’éloigner. »

À ce stade, et à titre de précaution, 22 élèves de 2e, tous conscients, font l’objet d’un suivi permanent sur place de la part des équipes médicales spécialisées et du PSE. Aucun d’entre eux n’a dû être hospitalisé.

Dans une publication Facebook, la Province de Hainaut, pouvoir organisateur de l’Athénée provincial de Morlanwelz, indique suivre « avec la plus grande attention l’incident qui s’est produit ce jour ».

« Le pouvoir organisateur provincial agit en coordination avec les autorités communales. Il assure les parents de sa plus grande attention par rapport à cette situation et leur demande de suivre les recommandations des équipes médicales, » est-il indiqué.

Si de tels symptômes peuvent survenir après administration du vaccin, étant donné le caractère anormalement soudain de cette réaction, le lot de vaccins incriminé doit être analysé.