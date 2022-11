Une association qui avait récolté 70.000 euros pour l’opération cruciale d’Hugo, 14 ans, de Beauraing, ne donne plus signe de vie: «Il y a eu des soucis en interne avec la mère»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des stylos colorés à vendre, des commerçants mobilisés et une population au rendez-vous : durant plusieurs mois à partir de novembre 2020, le jeune Hugo, malentendant, perdant peu à peu la vue, a déclenché une immense vague de solidarité. L’objectif de cette vente était noble : contrecarrer les effets néfastes d’un possible syndrome d’Usher en réglant l’opération chiffrée à 84.000 €, obligatoirement menée aux États-Unis, « pour éviter qu’Hugo ne soit aveugle », selon sa maman, Caroline Pusco, basée à Beauraing. Le père d’Hugo, décédé voici un an, habitait Chooz.