Une exposition consacrée à Goldorak à Tour &Taxis du 26 novembre au 15 janvier

L’édition bruxelloise de cette exposition est organisée à l’occasion du 45e anniversaire de la création de Goldorak, en partenariat avec Toys Discovery Museum et Pixel Museum Brussels. Et ce, après deux expositions couronnées de succès: une à Paris en 2021 qui a attiré plus de 25.000 visiteurs et une autre à Lille en 2022.

Grâce à des extraits originaux, les visiteurs découvriront comment a été créée cette série mythique. Des présentations des principaux artisans, dont celle du célèbre auteur de manga Go Nagai, seront proposées au public. Des produits dérivés, des jouets et des disques datant des années 1970 et 1980 seront également exposés. Cette exposition est «l’occasion de montrer l’influence de cette série auprès d’artistes contemporains», affirment les organisateurs.