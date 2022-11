Alderweireld impressionné par le plaquage de Vermaelen sur un supporter: «Il est toujours aussi vif et attentif»

Depuis 24 heures, Toby Alderweireld peut se permettre de charrier son ami et ex-coéquipier Thomas Vermaelen qui a réussi à arrêter un chasseur d’autographe koweïtien sur la pelouse du club d’Al Yarmouk mercredi. « Thomas a montré qu’il pouvait encore faire des gestes qu’il réalisait quand il était sur le terrain », rigole le défenseur central de l’Antwerp. Une bonne humeur non feinte d’un garçon qui exprime toute sa sérénité à quelques jours de l’entrée en lice des Diables rouges au Mondial du Qatar face au Canada. « Je suis plus relax que par le passé à l’approche d’un grand tournoi », confirme-t-il.

Et pour cause : Toby Alderweireld fait partie de la caste des huit joueurs belges qui n’ont pas manqué un seul rendez-vous depuis le retour aux affaires des Diables rouges dans le concert des nations du football au Brésil en 2014 (NDLR : avec Courtois, Mignolet, Vertonghen, Witsel, Eden Hazard, De Bruyne et Lukaku). D’ici quelques jours – et plus de deux Euros et un « Final Four » de Nations League –, Toby Alderweireld s’apprête à disputer la troisième Coupe du monde de sa carrière. Après le Brésil et la Russie, c’est au Qatar que cela se passera. Une destination loin de lui être inconnue puisque le défenseur central y est resté durant une année entre l’été 2021 et celui de 2022. Une saison passée sous la bannière d’Al Duhail. Avant de faire une nouvelle découverte en début de saison. Moins exotique celle-là : le championnat belge lors d’un transfert retentissant dans la métropole. « C’est toujours une bonne décision de jouer pour l’Antwerp », plaisante encore le trentenaire. « Plus sérieusement, je suis heureux de ce retour parce que j’ai joué tous les matchs de l’Antwerp et je me sens très en forme. »

Un discours tranchant forcément avec les nombreuses inquiétudes à l’encontre d’une défense des Diables rouges vieillissante et autour de laquelle il y a de nombreuses critiques ces derniers mois. « C’est toujours comme ça », avance Alderweireld. « On a toujours parlé de ce sujet-là avant chaque tournoi. Et lors de chaque tournoi, on a répondu présent sur le terrain comme face au Brésil à la Coupe du monde ou contre le Portugal à l’Euro. Je suis persuadé qu’on va encore le faire en équipe. Je suis confiant. On n’est plus l’un des favoris pour la victoire finale mais ce n’est peut-être pas plus mal d’être un outsider. Par expérience, on sait qu’il faut grandir dans un tel tournoi qui se passe toujours en deux temps : la phase de groupes et la phase à élimination directe. Il faut passer la première et puis cela dépendra de la forme du jour. »