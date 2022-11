Près de la moitié des Wallons favorables à l’autocollant «Stop pub»

La majorité des Wallons acceptent toujours les publicités dans leur boîte aux lettres. D’après le baromètre 2022 de la prévention des déchets ménagers, ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à imposer un autocollant « Stop pub ». « Il ressort de cette dernière enquête menée auprès de 2.000 personnes que 26 % des Wallons ont apposé l’autocollant « Stop pub » et que 22 % de ceux qui n’en disposent pas seraient prêts à le faire à l’avenir », a indiqué la ministre de l’Environnement, Céline Tellier, en réponse à une question écrite de la députée libérale Jacqueline Galant.

Lors du précédent baromètre en 2018, 19 % des Wallons avaient opté pour l’autocollant. Tandis que 17 % y pensaient. Soit 36 % au total, contre 48 % en 2022.