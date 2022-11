Bonne nouvelle pour votre portefeuille: les premières primes gaz et électricité tomberont ce vendredi!

Les primes électricité et gaz sont très attendues. En témoignent les nombreux appels reçus non seulement du côté des fournisseurs, mais aussi du SPF Economie. Certains clients devraient déjà recevoir une bonne nouvelle ce vendredi.

Les clients d’Engie, fournisseur à la plus grande part de marché en Wallonie, des déductions tomberont aussi prochainement. « Les réductions seront appliquées sur les factures à partir de lundi prochain, le 21 novembre », indique le service presse qui précise que le forfait sera déduit en une fois. « On estime que 20 à 25 % de nos clients en bénéficieront en novembre. Le reste, ce sera en décembre. »

Pour procéder à la réduction, les fournisseurs étaient en attente d’un retour du SPF Economie. « Vers le 10 novembre, nous avons envoyé la liste des ayants droits aux fournisseurs », confirme le porte-parole du service public. « On n’avait pas pu le faire plus tôt car on réalise un matching pour le tarif social tous les trois mois. On attendait donc le dernier matching, les bénéficiaires du tarif social n’y ayant pas droit. »