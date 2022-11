La commune de Nassogne lance une action de solidarité pour rendre le sourire aux personnes démunies durant les fêtes de fin d’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui dit fêtes de fin d’année dit souvent repas en famille et échange de cadeaux autour du sapin de Noël. Un moment empreint de chaleur humaine et de convivialité auquel certaines personnes vivant de manière précaire ou de manière isolée n’ont malheureusement pas droit.

Cette année, à Nassogne, joie et réconfort seront apportés à ces personnes. Inspirés par l’opération « Boîtes de Noël » que l’on retrouve en France et dans plusieurs de nos provinces belges, le Centre culturel et le CPAS de Nassogne lancent leur opération « Petits Plaisirs Divers ». L’objectif de cette opération est d’offrir un colis rempli de surprises à une personne vivant dans le besoin et de lui apporter ainsi un peu de plaisir et de réconfort durant les fêtes de fin d’année.