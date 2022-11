Le 15e Salon énergies + construction se tiendra du 18 au 20 novembre au WEX à Marche-en-Famenne

Depuis maintenant deux ans, les délais se rallongent sur la plupart des chantiers. Plus que jamais, il va falloir être patients : certains matériaux sont moins disponibles et la main-d’œuvre manque pour beaucoup d’entreprises.

Dans ce contexte, il importe de rester un minimum optimiste et de continuer à se fixer des projets pour l’avenir. Il faudra pour cela être inventifs, être parfaitement informés et mettre en place toutes les ressources disponibles pour pouvoir mener à bien ses projets de construction, de rénovation ou d’amélioration énergétique.

Ces constats pousseront sans doute plus d’un candidat constructeur ou rénovateur à se tourner vers l’auto-construction et des techniques plus simples de construction.

Qu’elle soit justifiée par la pénurie des matériaux ou par les diminutions de production annoncées dans les mois à venir à cause de l’augmentation des prix du gaz et des énergies, l’inconstance actuelle des prix (avec une tendance à la hausse) est une réalité devenue incontournable. Obtenir une validée de plusieurs jours ou semaines pour des devis devient chose rare, surtout dans des secteurs ayant le vent en poupe comme l’isolation, la ventilation, le chauffage ou les matériaux durables !

Des aides aux profils changeants

Le régime des primes et des aides évolue également et est adapté fréquemment : dans le bon sens pour certains et dans le mauvais pour d’autres, en fonction des décisions politiques.

Dans ce contexte, plus encore que les autres années, il est important de pouvoir vous informer et de consulter un maximum de professionnels dans différents domaines avant de mettre votre projet en route. De même, il est primordial que vous obteniez des engagements sérieux de ceux-ci et des informations fiables. Pour sa 15ème édition, le salon énergies + construction reste un incontournable en vous proposant de rencontrer des fabricants, des entrepreneurs, des architectes, des responsables PEB, des représentants des autorités publiques et de glaner un maximum d’informations et d’engagements en un minimum de temps.